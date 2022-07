SKY: “Il Napoli ha alzato l’offerta per Ostigard. Ancora un no dagli inglesi”

Il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, ha dichiarato nel corso di “Radio Goal”, programma in onda su “Kiss Kiss Napoli”, notizie riguardanti il futuro di Ostigard.

Ecco quanto riportato: “Il Napoli ha aumentato la propria offerta al Brighton per Ostigard, ma mi risulta che il club inglese non abbia ancora accettato. Il difensore dovrebbe completare la batteria di centrali a disposizione di mister Luciano Spalletti, ma non escludo delle sorprese. Ricordate quanto accadde lo scorso anno con Anguissa? Arrivò alla fine. Di conseguenza è possibile anche che il Napoli attendi gli ultimi giorni di mercato per prendere una ultima pedina”