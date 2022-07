Salvione: “Il mercato del Napoli dipende dalle cessioni: due affari in uscita da tenere d’occhio”

Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio. Ecco le sue parole: “Mercato? Senza uscite non ci saranno entrate. Ci sono molte trattative in uscita, anche se non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Per i movimenti in entrata bisognerà attendere sviluppi dagli affari Politano-Valencia e Osimhen-Bayern. C’è da tenere d’occhio la pista Svanbger, così come Ostigard e Deulofeu anche se tutte le piste sono percorribili e concretizzabili in seguito ad alcune cessioni”.