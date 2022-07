La lista dei convocati per il raduno della Fiorentina: i nomi

La Fiorentina, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Mandragora in Toscana, ha diramato la lista dei convocati per il ritiro. I toscani, oltre all’ex giocatore del Torino, potranno contare anche su altri giovani talenti come, ad esempio, Zurkowski. Di seguito la lista: “Benassi, Bianco, Bonaventura, Cabral, Cerofolini, Distefano, Igor, Duncan, Favasuli, Gentile, Gori, Ikonè, Kokorin, Krastev, Maleh, Mandragora, Martinez Quarta, Pierozzi, Rasmussen, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Toci, Venuti”.