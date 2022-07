Il Roma – L’avversaria del Napoli nell’ultima amichevole a Dimaro

L’edizione odierna de Il Roma si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul ritiro estivo della squadra a Dimaro.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che il club azzurro affronterà il Perugia come seconda e ultima amichevole in calendario il 17 luglio alle ore 18:00, allo stadio di Carciato. Il primo test, invece, avrà luogo il 14 luglio contro l’Aunane.

I biglietti sono in vendita sia sul sito Liveticket.it, al costo di €17 per la tribuna laterale e €22 per la tribuna coperta; che presso l’Ufficio Info Dimaro, al prezzo di €15 e €20.