Il ruolo di esterno d’attacco destro è il più gettonato nelle ultime ore in casa Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui a destra interesserebbe anche Januzaj per il ruolo di attaccante in sostituzione di Politano, oramai vicino alla cessione: il casting prevede anche Solbakken, nome emerso nelle ultime ore dopo che la Roma sembrava poter chiudere in tempi brevi per il calciatore del Bodo Glimt.