Gazzetta – Spalletti preoccupato per la posizione di Koulibaly

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il tecnico toscano sia preoccupato in merito alla posizione di Kalidou Koulibaly. Per l’allenatore è fondamentale che il difensore senegalese resti in maglia azzurra e spera di non avere sorprese nel corso del calciomercato.

Nel frattempo, Spalletti pensa a come lavorare con Meret, considerando che sarà il portiere titolare. Oltre che sulla tecnica, si punterà anche sulla gestione della palla da dietro.