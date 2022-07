Nahitan Nandez vorrebbe tornare in Serie A.

A riferirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampista starebbe spingendo per ritornare nella massima categoria italiana. Dopo la retrocessione con il Cagliari, infatti, l’uruguaiano non si accontenterebbe di rimanere in Serie B: il calciatore è un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli e il Napoli potrebbe affondare il colpo dopo anni di corteggiamento.