Del Genio a Radio Goal: “Solbakken può stare in rosa anche se non segna tanto”

Paolo Del Genio ha parlato dell’ipotesi Solbakken a Radio Goal.

Ecco le parole del noto giornalista campano sull’esterno del Bodo Glimt: “Solbakken è un ottimo calciatore, possiede una stazza fisica importante ed ha 23 anni. Diciamo che è un calciatore da tenere presente per l’organico, anche se statisticamente non segna tantissimo”. La trattativa per l’attaccante del club norvegese conferma l’ipotesi di cessione di Politano sulla destra, senza la quale ADL non affonderà quasi sicuramente il colpo per portare Solbakken a Napoli.