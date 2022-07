Il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello ha pubblicato poco fa un tweet riguardante il possibile arrivo di Paulo Dybala al Napoli.

Ecco il post su Twitter di Chiariello:

“Veramente pensate che il Napoli possa prendere Dybala? Perché se pensate questo, innanzitutto correte dietro alle fakenews e in secondo luogo non avete capito niente delle intenzioni di ADL e delle necessità di tagli al CE. Il problema non è chi arriva, ma chi parte. Aspettiamo“.