Bellinazzo a Radio Marte: “Napoli ha bisogno di un nome importante”

Marco Bellinazzo, giornalista per Il Sole 24 Ore, ha parlato di mercato in casa Napoli.

L’esperto di economia ha lanciato la pista Dybala: “L’acquisto di Dybala non sarebbe fuori luogo, il Napoli ha lo spazio per fare un colpo del genere. La tifoseria ha bisogno di un nome importante, le altre big del campionato italiano si stanno attrezzando e gli azzurri non possono abbassare il valore tecnico della rosa. Il suo arrivo porterebbe di nuovo entusiasmo”. Una linea di pensiero che in effetti non fa una piega, quella di Marco Bellinazzo, sull’ipotesi Dybala: l’approdo dell’argentino farebbe volare la campagna abbonamenti.