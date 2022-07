Bargiggia: ”Dybala al Napoli solo se si accontenta di 3 milioni”

Con un tweet il giornalista Paolo Bargiggia ha detto la sua sulla trattativa Dybala-Napoli.

Il giornalista, rispondendo ad un tifoso, ha fatto capire che lo stipendio del giocatore argentino non rientra nelle disponibilità economiche del club azzurro e che questa trattativa potrebbe andare in porto solo se Dybala dovesse trovarsi ad Agosto ancora senza squadra e accettare un’offerta a ribasso (si parla di circa 3 milioni) da parte del Napoli.

Operazione quindi che non si conluderà a breve anche perchè il Napoli deve ancora muoversi in uscita e capire come muoversi.