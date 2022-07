Alvino a Radio Goal: “Difficilmente penso salti il rinnovo di Meret”

Carlo Alvino ha parlato a Radio Goal sulla questione Meret.

Il giornalista che lavora per Radio Kiss Kiss Napoli è stato chiaro sulla faccenda: “Difficilmente penso salti il rinnovo di Meret, ADL in primis ha puntato su di lui. Con la consapevolezza di giocare da titolare può essere libero mentalmente, migliorare e tirare fuori il meglio di sè. Il presidente puntò di luì già quando Ancelotti chiese Areola”. Sembra in effetti abbastanza complicata la pista che porterebbe ad un stallo in fase di rinnovo del portiere italiano, che proprio quest’anno potrebbe trovare con più serenità la maglia da leader titolare data anche la partenza di Ospina.