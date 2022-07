Nikola Maksimovic, ex calciatore del Napoli, sarebbe pronto a ripartire in Serie A. Dopo la retrocessione con il Genoa, il serbo è entrato nei radar di una neopromossa. Dopo l’arrivo di Gianluca Frabotta dalla Juventus, secondo SkySport, il Lecce vorrebbe rafforzare il proprio reparto difensivo proprio con l’ex Napoli. Per Maksimovic dunque sarebbe la quarta squadra in Italia dopo Torino, Napoli e Genoa.