TuttoSport – Petagna finisce nel mirino del Monza di Berlusconi

Andrea Petagna sarebbe finito anche nel mirino del Monza.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport: “Da Candreva a Petagna (e non ce ne vogliano i sognatori) fino a Pessina il cui arrivo peraltro non è affatto semplice e al quale è stata offerta la fascia da capitano anche per una ragione simbolica: è l’ unico prodotto del vivaio brianzolo a essere arrivato in Serie A. Ufficiale, invece, l’arrivo di Sensi. E se poi Galliani dovesse davvero prendere Icardi e Dybala, allora a Monza dovranno cominciare a preoccuparsi anche del fair play Uefa”. Dopo il sondaggio della Salernitana, quindi, anche il club neopromosso di Berlusconi farebbe un tentativo per l’attaccante azzurro.