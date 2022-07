Sollazzo: ”Kvaratskhelia scommessa? Nelle coppe ha già dimostrato il proprio valore”

Boris Sollazzo, noto giornalista, è stato intervistato sulla radio ufficiale Kiss Kiss Napoli. Lo scrittore ha avuto modo di soffermarsi sull’approdo in azzurro di Kvaratskhelia, affermando: ”Il georgiano è arrivato nel posto giusto visto che sarà a disposizione di uno degli allenatori più intelligenti: Luciano Spalletti. Con lui sarà sicuramente in grado di adattarsi facilmente nel contesto azzurro. Spalletti ha già trasformato Lobotka da un ex giocatore a un regista che neanche Pizzarro era. Punterei tranquillamente 100 euro su di lui. La Serie A è talmente mediocre che per lui non sarà un problema emergere”.