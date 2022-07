Schwoch: “Rinnovo Mertens? Non si è trovata l’occasione in un anno, non vedo perchè ora si possa trovare”

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni di Febbre a 90 ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione rinnovi in casa Napoli e le possibili cessioni ed entrate partenopee:

“Mertens? C’è ancora margine ma se in un anno non si è mai trovata l’occasione per rinnovare il contratto, non vedo perché si debba trovare ora il tempo per farlo. Quando si tratta di giocatori importanti, se il Napoli non si adegua a certe cifre risulta poi difficile parlare di scudetto. Juve, Milan ed Inter si rinforzano, lo faranno anche le altre, visto il mercato come sta andando diciamo che nerazzurri e bianconeri si muovono, la Juve oltre a Pogba e Di Maria recupera Chiesa e ha Vlahovic, certo se perde De Ligt è difficile sostituirlo, un po’ come per il Napoli con Koulibaly. A proposito degli azzurri, hanno già perso Insigne, se poi salutano anche Mertens e Fabian Ruiz, non capisco come si possa parlare di scudetto. La gente non è stupida, la società sia chiara e dica qual è l’obiettivo di stagione. Deulofeu mi piace, l’ho visto molte volte, si può sposare bene con Osimhen, è uno che fa anche assist. Un nome? Non saprei, anche perché i giocatori che ti fanno fare il salto di qualità costano ed il Napoli al momento ha dei parametri molto lontani da questo tipo di calciatori. Simeone? Buon attaccante, ma deve giocare. Barak? Lo vedrei bene dietro la punta, a Verona gioca trequartista e lo potrebbe fare molto bene. Casale? Interessante, potrebbe ripercorrere le orme di Rrahmani, se regge la pressione potrebbe fare bene anche in un club come il Napoli”.