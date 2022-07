In Serie A, negli ultimi anno, le proprietà straniere sono aumentate a dismisura, soprattutto i fondi; la ratio di questa venuta di fondi, holding e magnati è dovuta al fatto che il calcio italiano è un prodotto attrattivo, ma in crisi e che dunque può essere risollevato verso l’alto con dei ricavi ingenti.

Già molti club sono in mano a questi gruppi e non è da escludere che in futuro tutta la Serie A Tim possa passare in mano a questi fondi: anche il Napoli è una società appetita da queste holding che operano solitamente nella borsa di Wall Street.

Dunque, non è per nulla da escludere che il Napoli di ADL possa in futuro passare ad un’altra società straniera. Si vedranno gli sviluppi.

Fonte: Repubblica.