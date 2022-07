Il Mattino – Il Napoli a breve annuncerà la campagna abbonamenti

Mancano pochi giorni per l’annuncio della campagna abbonamenti in casa Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, come evidenziato in queste parole: “Il Napoli sta per lanciare la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023, nei prossimi giorni avverrà la comunicazione del club azzurro su quelle che saranno le modalità e i prezzi. I tifosi avranno quindi la possibilità nuovamente di sottoscrivere gli abbonamenti dopo lo stop per il Covid”. I supporters partenopei sono in attesa di capire quali saranno i prezzi per la prossima stagione.