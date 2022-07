Il Corriere dello Sport ha fatto chiarezza sulle voci che accostano Paulo Dybala al Napoli. Secondo la testata giornalistica, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, avrebbe chiamato e avuto un contatto ufficiale con il procuratore di Dybala, Jorge Antun. Tra i due c’è stato un semplice colloquio riguardo l’argentino. Il Napoli, come il Milan d’altronde, entrerebbe nell’affare solo se l’ex Juventus non dovesse firmare con l’Inter e abbasserebbe di qualche milione la sua richiesta. Senza questi due requisiti la trattativa non può decollare.