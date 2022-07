Gazzetta – Il Napoli vuole chiudere per Ostigard: gli azzurri accelerano

Il Napoli vuole chiudere per Ostigard.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Domani inizia la settimana di Ostigard, che ha scelto il Napoli e attende dal club la definizione della formula del trasferimento con il Brighton. Non sarà comunque lui l’ eventuale sostituto di Koulibaly, qualora il senegalese venisse ceduto. De Laurentiis aspetta offerte sostanziose (almeno sui 35-40 milioni), Kalidou non scalpita di certo per andar via”. Il suo arrivo, dunque, non dovrebbe intaccare la posizione del senegalese.