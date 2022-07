Gennaro Gattuso sembrerebbe essere pronto già a dire addio al Valencia. Dopo i rilevanti problemi economici della squadra spagnola, il campione del mondo non avrebbe digerito le promesse tutt’altro che mantenute da parte del club. Per questa ragione anche i possibili colpi di mercato (Dzeko, Politano e Demme) sarebbero troppo lontani per raggiungerli ed acquistarli.