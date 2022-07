Guerini: “Napoli, in difesa hai il migliore al mondo, non fare scherzi”

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Guerini ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss. Guerini ha le idee molto chiare su ciò che dovrebbe fare il club partenopeo.

Ecco le sue parole: “Tra lui e Milenkovic non ci sono proprio dubbi su chi sceglierei. Koulibaly è il migliore al mondo, fossi nella società partenopea non lo venderei assolutamente. E’ uno di quelli che fa la differenza, non ce ne sono calciatori come lui in giro. Quindi è difficilmente sostituibile”.

“Del suo livello in Europa ce ne sono davvero pochissimi, metterei Van Dijk sul suo livello, qualche altro, ma nulla più. Il Napoli deve fare di tutto per trattenerlo, perché parliamo di un calciatore di livello superiore che può dare tantissimo alla compagine partenopea. Non a caso Luciano Spalletti farà di tutto per averlo ancora a disposizione. Koulibaly per me è il migliore, il Napoli non deve rischiare di perderlo. La società farebbe bene a non fare… ‘scherzi'”.