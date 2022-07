Cassano: “Il suo calcio è il più osceno degli ultimi 10 anni. Zaniolo? Follia”

Nell’ultima puntata del Bobo TV Show, Antonio Cassano ha lasciato delle dichiarazioni sulla Juventus. Come al solito, l’ex calciatore e ormai opinionista, non si è trattenuto e ha pronunciato parole forti.

Ecco quanto ha detto Fantantonio: “Allegri gioca il calcio più osceno degli ultimi dieci anni. Dopo il Villarreal io l’avrei mandato a casa. Non posso pensare che Alex Sandro sia questo. Arthur è il titolare del Brasile, Morata faceva il terzino sinistro, Chiesa si è rotto ma manco lui giocava. Rabiot è il titolare della Francia. La Juventus ha venti titolari delle nazionali e gioca così”.

“Vlahovic non riusciva nemmeno a calciare in porta nelle ultime giornate. Ha mandato via anche Kulusevski. Se Agnelli non metteva dentro 75 milioni per Vlahovic, non so come sarebbe andata la stagione. In passato ha vinto ma l’anno scorso ha fatto molto male“

“Zaniolo è forte? Ma cosa vuol dire essere forte? Secondo me non fa la differenza, non ha qualità, non mi piace. La Juve perché dovrebbe puntare su di lui? Alla sua età ce ne sono di più forti. La qualità è saper giocare la palla, ma la qualità raffinata non ce l’ha. Se sta bene fisicamente tira dritto, ma non sa dribblare, non vede l’ultimo passaggio, si affida alla potenza fisica. Io, Juve, non penserei mai di andare a prendere lui per 50 milioni. Per me è follia, Di Maria è un’altra roba”.