TMW – Barak, il ds Meluso: “Sarebbe pronto per il Napoli”

Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb”, l’ex ds del Lecce, Mauro Meluso, che portò Barak in Puglia, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show dicendo:

“Barak pronto per il Napoli? Assolutamente sì. E’ un ragazzo serio, a Lecce si è rigenerato e a Verona adesso si è lanciato. E’ prontissimo per una grande squadra.

“Barak erede di Fabián Ruiz? Sono due mancini, ma hanno caratteristiche differenti. Il Napoli ha un dirigente di valore come Giuntoli, saprà bene come muoversi sul mercato. Quest’anno ha perso un’occasione, e nonostante il ridimensionamento, adesso, credo che il Napoli resti altamente competitivo“:

“Non sarà facile sostituire Mertens e Insigne, sperando che non ci sia il bisogno di farlo anche per Koulibaly. Lui è una certezza granitica per il Napoli, sarebbe davvero complicato trovare qualcuno al suo posto. E’ un calciatore di un altro livello“.