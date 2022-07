Repubblica – Ospina svincolato dal Napoli, a breve firmerà con l’Al-Nassr

David Ospina è ufficialmente svincolato dal Napoli. Il portiere colombiano non ha trovato l’accordo con la società per il rinnovo, lasciando così il club dopo 4 stagioni. Per il suo futuro si era parlato del Real Madrid, che però non ha approfondito il discorso così facendoselo sfuggire. Infatti, l’ex Arsenal è in procinto di firmare con i sauditi dell’Al-Nassr un contratto che gli garantirebbe circa 4 milioni annui. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. A riportare è La Repubblica.