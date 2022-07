Napoli, Politano e Ounas in partenza. Koulibaly piace ai top club europei, Osimhen può restare in azzurro. Le ultime

Secondo quanto riportato dal portale Agipronews, ci sono diversi calciatori del Napoli la cui permanenza è in dubbio, chi più e chi meno. Il più vicino a dire addio sarebbe Matteo Politano, con il Valencia che sembra intenzionato a fare sul serio per portarlo alla corte di Rino Gattuso. I top club europei sarebbero pronti a lanciare l’assalto anche per Kalidou Koulibaly, con la Juventus al momento avanti sul Chelsea nonostante il rifiuto del giocatore. E’ ben più difficile invece che si verifichi uno scenario simile per Victor Osimhen, che piace all’Arsenal, mentre Adam Ounas quasi sicuramente lascerà gli azzurri per restare in Serie A, dove c’è il Monza in vantaggio su tutti.