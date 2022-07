Gazzetta – Koulibaly, restano aperte tre possibilità per il futuro

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport fa il punto della situazione su Kalidou Koulibaly e il suo futuro. Il difensore senegalese è al momento incerto del suo futuro, e lo stallo sul suo destino ha reso più incerte le mosse di mercato dei partenopei. Secondo quanto riportato dalla testata, per lui restano tre possibilità: rinnovare il contratto; venire ceduto a circa 35/40 milioni; svincolarsi la prossima stagione. Molto dipenderà dal futuro di giocatori come Matthijs De Ligt. Una sua partenza potrebbe significare un assalto della Juventus per il senegalese, e una sua permanenza a Torino un tentativo del Chelsea. Restano sullo sfondo Barcellona e Bayern Monaco, ma anche di questo si parlerà con Aurelio De Laurentiis, senza litigi, nel ritiro di Dimaro.