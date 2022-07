L’ex agente di Koulibaly, Bruno Santin, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione rinnovo del senegalese:

“È difficile dire cosa accadrà nel mercato, c’è l’impressione che il Napoli stia spingendo via Koulibaly per incassare qualcosa e per risparmiare sull’ingaggio. Da parte di Koulibaly non ho mai sentito la voglia di andare via“.