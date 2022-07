Dalla Francia – Mertens, il Marsiglia ci pensa! La situazione

Dries Mertens non è più sotto contratto con il Napoli. Il fuoriclasse belga, dopo 9 intensi anni di contratto con la maglia partenopea, può guardarsi intorno e scegliere con chi accasarsi. C’è ancora la possibilità che il calciatore possa firmare un contratto, ma che al momento resta remota. Intanto, tra le società che si sono mosse per averlo in rosa, c’è il Marsiglia, dove milita l’ex azzurro Arek Milik. Secondo quanto riportato dal portale Le10Sport.com, la pista potrebbe infiammarsi nei prossimi giorni, soprattutto nel caso Mertens non dovesse trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis.