Cm.com – Napoli pronto a fare un sacrificio per il rinnovo di Koulibaly: la situazione

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora in forse. Il vero ostacolo per il rinnovo del difensore azzurro è rappresentato dal tetto ingaggi; il suo contratto scadrà a fine giugno 2023, ma l’obiettivo del Napoli è quello di trattenerlo.

Durante il ritiro di Dimaro ci sarà un incontro tra il presidente De Laurentiis e K2; per la società sarà difficile confermare i 6 milioni netti percepiti attualmente dal giocatore, ma uno sforzo sarà comunque fatto. L’intenzione sarebbe quella di offrire un quinquennale cercando di avvicinarsi allo stipendio attuale.

Intanto non sono arrivate offerte da parte di altri club, al di là di alcuni sondaggi. La Juventus ad oggi non è nelle condizioni di fare un tentativo, e restano sullo sfondo anche Barcellona, Chelsea e PSG. Per Koulibaly c’è l’ipotesi di restare a Napoli e andare a scadenza tra un anno, sebbene la dirigenza possa provare a rinnovargli il contratto a stagione in corso. La firma, però, potrebbe arrivare anche nelle prossime settimane.