Ceravolo: “La società del Napoli è formata da persone competenti. Insigne? Scelta di vita ma anche economica”

Franco Ceravolo, direttore sportivo, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

“Insigne? Questo campionato sta crescendo tanto in questi anni, anche gli investitori americani stanno tentando di acquistare le squadre italiane per fare qualcosa di importante e dare lustro al calcio italiano. Per quanto riguarda i calciatori approdati in America, hanno fatto una scelta di vita, ma anche economica, soprattutto Insigne. La MLS è comunque una realtà importante, in forte crescita“.

“Giuntoli e De Laurentiis? Il Napoli è una squadra organizzata. Giuntoli ha dimostrato di saper lavorare molto bene in questi anni in Campania. Anche De Laurentiis, tuttavia, ha svolto un ottimo operato, soprattutto dal punto di vista economico del club. Inoltre, la società azzurra ha scovato tanti calciatori stranieri, poi divenuti importanti. La dirigenza partenopea è costituita da persone competenti ed abili nell’anticipare la concorrenza delle altre squadre. Naturalmente, ci sono realtà diverse in Serie A ed è difficile per gli azzurri colmare la distanza con le altre squadre italiane. Mi farebbe piacere vedere il Napoli vincere lo Scudetto, mi auguro accada il prima possibile”.