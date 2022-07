CdS – Napoli, calo del monte ingaggi: il club risparmia oltre 40 milioni lordi!

Dopo gli acquisti di Mathías Olivera, Khvicha Kvaratskhelia e il riscatto di Zambo Anguissa, il Napoli sta iniziando a piazzare i primi colpi in uscita in modo da abbassare il monte ingaggi e poter investire il ricavato su altri profili. Come ha scritto Il Corriere dello Sport, infatti, il Napoli risparmierà circa 40 milioni lordi.

Oggi, 1 Luglio 2022, scadono alcuni importanti contratti: Dries Mertens (4,5 milioni netti a stagione), Faouzi Ghoulam (3,5 milioni netti), David Ospina (1,8 milioni netti), Kévin Malcuit (1,2 milioni netti). Oltre a questi si aggiungono i giocatori ceduti in quest’ultima finestra di mercato come Lorenzo Insigne (5 milioni netti) e Axel Tuanzebe (800 mila euro netti).

A queste cifre bisogna sottrarre solamente gli stipendi dei due acquisti, che ammontano a un totale di 3 milioni lordi.

Il Napoli, dunque, è riuscito a mettere da parte un ottimo tesoretto per gli investimenti futuri.