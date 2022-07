CdN: “Mertens libera Deulofeu”

Da oggi, 1 Luglio 2022, Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli. E come riportato da “Cronache di Napoli”, De Laurentiis ora ha intenzione di affondare il colpo Deulofeu.

Ecco alcuni dettagli riportati: “Dopo 10 anni e 148 gol, Dries Mertens e il Napoli sono destinati a dirsi addio. Scaduto ieri il contratto, il belga è ufficialmente svincolato. Molto difficile, ad oggi, che si riapra uno spiraglio per un rinnovo in azzurro per un’altra stagione seppure alle condizioni imposte da Aurelio De Laurentiis, cioè un ingaggio che da 4,5 milioni passa ad 1,5 più bonus”.

“A questo punto, il Napoli potrà affondare il colpo con l’Udinese per Gerard Deulofeu, 27enne attaccante esterno spagnolo, che i Pozzo valutano 20 milioni, coscienti che il giocatore piace anche all’estero”.