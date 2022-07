CdN: “Il rientro di Luperto blocca Ostigard”

Il Napoli è alla ricerca del quarto difensore per sostituire Tuanzebe. Secondo quanto riportato da “Cronache di Napoli“, sembra che il ritorno dal prestito di Luperto abbia creato problemi per la trattativa con Leo Ostigard. Ecco alcune notizie riportate:

“Il mancato riscatto di Sebastiano Luperto per 3 milioni da parte dell’Empoli ha messo il Napoli davanti a un problema. Il club di De Laurentiis avrebbe voluto reinvestire la cifra incassata dai toscani per il difensore pugliese per prendere in prestito il norvegese Ostigard, ex Genoa, dal Brighton, o lanciare l’assalto a Casale del Verona”.

“Luperto, in scadenza di contratto nel 2023, tuttavia potrebbe non restare come quarto centrale. Ieri si sono riallacciati i contatti con l’Empoli per il riscatto del difensore pugliese a 2 milioni di euro anzichè tre”.