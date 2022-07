Callejon-Mertens-Insigne: un trio, il Napoli

Quello che hanno fatto José Maria Callejon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne è semplicemente storico. I dati parlano chiaro e non c’è bisogno che vengano ricordati. Il calcio che hanno espresso sotto la vigile attenzione del direttore d’orchestra Maurizio Sarri è stato emblema del gioco di squadra, della sintonia e dell’intesa, spesso e volentieri vincente. Non è stato raggiunto quell’obiettivo che ogni anno, come se fosse una ricorrenza, ciascun tifoso del Napoli auspica di raggiungere, ma l’onore e la leggenda sono stati conquistati da quel trio che ad oggi sembrerebbe sparire definitivamente con il mancato rinnovo di Dries Mertens.