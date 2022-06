Matteo Politano si sta allenando anche in vacanza.

Il video dell’esterno azzurro, che ha da poco terminato le ultime fatiche con la Nazionale di Roberto Mancini, dimostra lo stato fisico del calciatore che vuole da subito riprendere a correre in vista della prossima stagione. In basso il link per guardare la corsetta dell’atleta direttamente da Ibiza.