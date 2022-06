Tuttosport – Il Napoli vuole trattenere Gaetano e Zerbin

Come scritto da Tuttosport, il Napoli è pronto a trattenere due giovani che hanno fatto molto bene in Serie B nella passata stagione: Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Al momento il presidente De Laurentiis crede molto nei due giovani e vuole che mister Spalletti punti sui due ragazzi fin dal ritiro di Dimaro, per capire come adattarli al suo gioco e ai suoi schemi. Ci sono molte richieste, sia dalla A che dalla B per i due nazionali italiani, ma il ds Giuntoli ha avuto un incarico preciso, quello di rispedire al mittente tutte le richieste che arriveranno nei prossimi 2 mesi.