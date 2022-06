Taglialatela su Meret: “È un bel portiere, ha bisogno di fiducia”

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, intervistato da Il Corriere dello Sport, si è espresso su Alex Meret, che a meno di colpi di scena clamorosi, sarà il titolare nel corso della prossima stagione.

“Meret è un bel portiere, se gli viene concesso del tempo e della serenità sarà in grado di dimostrare il suo valore. Il Napoli ha investito tanto per lui ed è giusto che possa avere la sua opportunità. Va lasciato crescere, ha bisogno di fiducia e di giocare. Tecnicamente è molto forte, gli errori possono capitare a tutti. Credo in lui”.