Social – Oggi il compleanno di Petagna. Gli auguri del club

Compleanno in casa Napoli. Nella giornata odierna l’attaccante azzurro ex Spal, Andrea Petagna festeggia i suoi 27 anni e la società gli fa gli auguri sui suoi profili social. L’attaccante italiano è arrivato dalla Spal per 18 milioni nell’estate del 2020 e sembra possa partire e lasciare il club azzurro dopo il poco spazio ricevuto nel corso della stagione. Con la maglia azzurra ha giocato 68 partite e ha segnato 9 gol in tutte le competizioni. Sotto il post della SSC Napoli sui propri canali social.

https://www.instagram.com/p/Cfa0BFlqaj7/?utm_source=ig_web_copy_link