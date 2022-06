Come anticipato dalle prime pagine del CdS di oggi, a partire dalla prossima stagione ritroveremo una vera e propria rivoluzione del VAR. La prima novità riguarderà l’intervento dell’arbitro. Infatti, ci saranno meno interventi allo schermo e più decisioni sul campo. Questo come succede già attualmente all’interno delle competizioni europee. Ci sarà, inoltre, un nuovo responsabile, ossia Andrea Gervasoni, ex arbitro. Dai 4 VMO (Video Match Officials) si passerà a 12 con nomi come Abbattista, Di Martino e Marini. Cambia anche il referente con le società, Giannoccaro sarà sostituito da una nuova figura che non è ancora stata delineata.