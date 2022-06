Nella giornata di ieri abbiamo assistito al rinnovo di Alex Meret fino al 2027. Dopo l’ultima stagione, il Napoli ha deciso di puntare sul portiere italiano dopo il costante dualismo con David Ospina negli ultimi campionati.

Nelle ultime ore sulle varie pagine social su cui si incontrano i tifosi del Napoli, molti tifosi sono rimasti scettici all’apprensione della notizia. Diversi i commenti negativi. Per alcuni il portiere, in alcune circostanze, non si è dimostrato all’altezza nella gestione del pallone. Per altri, Meret non sarebbe in grado di infondere sicurezza alla squadra caratterialmente.

Il rinnovo di Meret da parte della società di De Laurentiis sembra essere nettamente in controtendenza rispetto al pensiero dei tifosi. Dopo l’investimento di 26 milioni del club nel 2019 il club ha deciso di continuare a dare fiducia al portiere azzurro.

Nonostante le critiche, Alex Meret, è già pronto a mettersi a lavoro per l’inizio del ritiro azzurro. Ha intenzione di dimostrare il suo valore in silenzio e con il duro lavoro, come un vero professionista. Pronto a regalare al Napoli nuove parate decisive, come ha già dimostrato nei rigori decisivi per la vittoria della Coppia Italia nel 2020.