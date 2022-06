Nella sua edizione odierna la Repubblica ha parlato del nuovo gioiellino azzurro, Kvicha Kvaratskhelia e di quando diventerà un giocatore azzurro. Il georgiano, che arriverà a Napoli per la cifra di 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi diventerà a tutti gli effetti un giocatore azzurro tra pochi giorni, infatti è atteso per il raduno di Castel Volturno del 6 luglio. Appena arrivato farà i test fisici di routine e partirà poi insieme al resto della squadra per il ritiro di Dimaro.