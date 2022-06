Repubblica – Casale, c’è la Lazio da battere. Il preferito di Giuntoli resta Ostigard

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Nicolò Casale sarebbe un obiettivo concreto per rafforzare la difesa del Napoli. Il difensore ha rifiutato il Monza aspettando la chiamata di una tra Lazio e Napoli, anche se il preferito di Cristiano Giuntoli resta Leo Skiri Ostigard, la cui trattativa è però in frenata. Questo è quanto si apprende:

“Contatti in corso tra il Napoli e l’entourage di Nicolò Casale. Il difensore classe 1998 ha rifiutato il Monza – le visite mediche erano già state prenotate per la giornata di venerdì – con il Verona che ha rinunciato a 11 milioni di euro. Il calciatore aspetta la Lazio e il Napoli, con i partenopei che nelle ultime ore hanno intensificato i rapporti con il procuratore del ragazzo. L’obiettivo del ds Cristiano Giuntoli è Leo Østigård del Brighton. L’accordo tra il Napoli e la società inglese era stato raggiunto per 5 milioni di euro, ma all’ultimo altre squadre si sono inserite nella trattativa e gli inglesi hanno preso tempo. Il 22enne difensore vuole solo il Napoli (che sta monitorando anche altri profili oltre Casale) ma se non dovesse sbloccarsi in tempo breve la trattativa con il Brighton, l’affondo per Casale potrebbe andare in porto, anche se c’è da battere la concorrenza della Lazio”.