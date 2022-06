Radio Marte, parla l’agente di Consigli: “Non possiamo escludere nulla”

Andrea D’Amico, agente di Consigli, ha parlato a Radio Marte.

Il suo agente ha definito la questione dell’attuale portiere neroverde, non chiudendo le porte al Napoli: “Non c’è stato alcun contatto per il Napoli al momento, non ho parlato con Giuntoli su questo fronte. Nel calciomercato, però, non si può escludere nulla anche se non ci sono porte aperte che possano cambiare le cose”. Ecco le parole dell’agente del primo portiere del Sassuolo, da anni tra i migliori della Serie A e tra l’altro nome accostato negli anni precedenti, non di rado, proprio alla compagine azzurra.