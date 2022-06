Pià a Radio Goal: “Deulofeu può fare tre ruoli in zona offensiva”

Pià, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio Goal.

Quest’ultimo ha parlato del possibile approdo di Deulofeu: “Con l’arrivo di Deulofeu il Napoli è in buone mani, può fare praticamente tre ruoli in attacco ed è duttile. Su Mertens è davvero un peccato che questa situazione stia portando alla rottura con il Napoli. Per Gerard non sarà facile a Napoli ad ogni modo”. Le parole di un pezzo di storia recente della SSC Napoli, compagno di ruolo proprio del belga, sono importanti per capire quanto rammarico ci sia attorno alla situazione Mertens.