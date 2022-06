Alfredo Pedullà, durante lo speciale calciomercato in onda su Sportitalia ha risposto alle domande dei tifosi. Queste le dichiarazioni sulle domande arrivate da Napoli: ”Non ci sono novità purtroppo sulle questioni Mertens e Fabian Ruiz.” ”Per Koulibaly il Napoli sta cercando la giusta chiave di lettura.” ”Mertens sta vivendo una questione privata con De Laurentiis, non escludo che una mattina potrebbero svegliarsi e tornare amici.” ”Con Fabian Ruiz si va al muro contro muro.”

Rispondendo ad ulteriori domande Pedullà ha aggiunto: ”Bisogna avere un po’ di pazienza per il mercato del Napoli, quella che è mancata ad Ospina scegliendo un calcio esotico. Si sapeva che volesse dai 3 milioni in su, ma ha scelto un calcio remunerativo e non competitivo. Ha ottenuto una cifra ancora più alta rispetto a quella richiesta al Napoli.” ”Correa al Napoli cosa c’è di vero? Io non ho riscontri, rispetto chi ne scrive a riguardo. Costato 30 milioni all’Inter e al Napoli mancano ancora le uscite”