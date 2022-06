Martino a Radio Goal: “Sirigu ha esperienza, Bremer è complicato”

Carmine Martino, giornalista campano, è intervenuto a Radio Goal sul mercato del Napoli.

Quest’ultimo ha commentato l’ipotetica trattativa per Bremer e la situazione Sirigu: “Bremer al Napoli è un’ipotesi complicata, il calciatore ha altre ambizioni e vuole giocare in Premier League. Costa tanto, è più probabile vedere Ostigard al Napoli ma manca ancora l’accordo con il suo club. Su Sirigu dico che ha esperienza ed ha sempre giocato titolare, anche nel PSG: solo in Nazionale è stato chiuso praticamente chiuso da Donnarumma”. Queste le parole di Martino, che ha espresso totale fiducia all’ex portiere del Genoa.