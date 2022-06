L’Empoli è vicinissima al riscatto di Luperto, arriverà lo sconto da parte del Napoli. Come riportato da PianetaEmpoli.it il difensore continuerà a vestire la maglia dell’Empoli anche per la prossima stagione. Nonostante i termini per il riscatto fossero saltati, De Laurentiis ha deciso di concedere un piccolo sconto alla formazione toscana pur di accontentare la volontà del giocatore. Come riportato nelle scorse settimane, Il Napoli continuava a chiedere una cifra intorno ai 4 milioni di euro fissati per il diritto di riscatto. Il difensore, quindi, sarà già a disposizione di Zanetti per i prossimi giorni di ritiro.