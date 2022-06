La Provence – Machach pronto a sbarcare in Grecia: a Napoli non ha lasciato il segno

Machach è pronto a sbarcare in Grecia.

Il giornale francese, La Provence, ha parlato di una sua nuova esperienza a breve in Grecia: si tratterebbe dello Ionikos Nikeas, che si trova attualmente nella Serie A greca. Il calciatore era arrivato a Napoli con molte aspettative, scovato da Cristiano Giuntoli nei suoi primi anni di esperienza partenopea: adesso, data la data del 30 giugno 2022 che pone fine al suo legame con la SSC Napoli, il calciatore è pronto a mettersi in mostra altrove per rivalutare la sua carriera fino ad ora caratterizzata da più bassi che alti.