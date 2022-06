KKN- Correa per sostituire Mertens? Le ultime

Le ultime notizie riportate da Radio Kiss Kiss Napoli sul nuovo nome trapelato per sostituire Mertens in partenza, ovvero Correa: “Fonti molto credibili danno il club azzurro interessato a Correa. Dal Napoli, tuttavia, ci fanno sapere che il calciatore non rientra nei parametri dei partenopei. Il giocatore percepisce un ingaggio pari a 3.5 milioni di euro a stagione e il suo cartellino ha un valore pari a trenta milioni. Si tratta di una pista oggettivamente assai complicata da percorrere. Da quanto ci risulta resterà all’Inter al 100%”.